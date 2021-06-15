Черный дым окутал территорию концерна Калашников в Ижевске

Горит один из цехов.

Ижевск. Удмуртия. С территории концерна Калашникова идет черный дым и разносится по окрестностям. Фотографии выложили пользователи в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике, сигнал о возгорании поступил с улицы Дерябина. Подразделения были направлены по повышенному рангу вызова.

В настоящее время горит один из производственных цехов завода. В 16:29 пожар локализовали. Пострадавших нет, на месте продолжают работать огнеборцы.

Фото: Кирилл Васильевич





Фото: Антон Стародубцев





Фото: https://t.me/TelegaUdm

пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии