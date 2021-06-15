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Черный дым окутал территорию концерна Калашников в Ижевске

16:45, 15 июня, 2021
Анна Торхова
Черный дым окутал территорию концерна Калашников в Ижевске
16:45, 15 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#завод\n#пожар
Фото: Лариса Овечкина (ВКонтакте)
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Горит один из цехов.

Ижевск. Удмуртия. С территории концерна Калашникова идет черный дым и разносится по окрестностям. Фотографии выложили пользователи в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике, сигнал о возгорании поступил с улицы Дерябина. Подразделения были направлены по повышенному рангу вызова.

В настоящее время горит один из производственных цехов завода. В 16:29 пожар локализовали. Пострадавших нет, на месте продолжают работать огнеборцы.

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Фото: Кирилл Васильевич

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Фото: Антон Стародубцев

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Фото: https://t.me/TelegaUdm

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пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

16:45, 15 июня, 2021
Анна Торхова
272
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#завод\n#пожар