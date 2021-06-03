За 2021 год мошенники украли у жителей Удмуртии 130 млн рублей дистанционным способом

В сравнении с 2020 годом число таких преступлений стало больше.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2021 года мошенники дистанционно украли у жителей Удмуртии 130 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Всего за этот год в полиции зарегистрировано 2 386 фактов краж денег, совершённых дистанционным способом. В аналогичном периоде прошлого года их было чуть меньше — 2 173.

В МВД отмечают, что в основном у жителей региона воруют деньги под предлогом защиты от незаконного кредита или подозрительной банковской операции. Кроме того, мошенники предлагают получить компенсацию за какие-либо товары, а также предлагают что-то продать или купить через интернет — например, билеты на самолёт. Так, например, в марте этого года лишилась 33 тыс. рублей жительница Воткинска — она перевела мошенникам деньги за авиабилеты.

Жертвой мошенников могут стать как молодёжь, так и пенсионеры. Отмечается, что трудоустроенные лица составляют большинство пострадавших. Примерно по 20% приходится на пенсионеров и безработных соответственно.

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что ни в коем случае нельзя называть никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

Отметим, что в 2020 году в России активизировались телефонные мошенники. Ущерб только от «банковских» жуликов по всей России, по некоторым данным, составляет более 60 млрд рублей. В Удмуртии, по самым скромным оценкам, эта цифра равняется 80 млн рублей.

В мае текущего года МВД России сообщило о разработке сервиса, который будет предупреждать граждан о том, что им звонит мошенник.