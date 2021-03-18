Жительница Воткинска, покупая авиабилеты через интернет, перевела мошенникам 33 тыс рублей

Факт покупки билетов зафиксирован не был, но деньги со счета списали.

Ижевск. Удмуртия. Желая приобрести авиабилеты в сети, 65-летняя жительница Воткинска лишилась 33 тыс. рублей.

По данным пресс-службы министерства внутренних дел Удмуртии, пенсионерка зашла на один из сайтов и перешла по предложенным ссылкам. Она ввела номер своей банковской карты, код с обратной стороны, а также пароли, пришедшие в смс-сообщениях. После чего система вернула ее на исходную страницу сайта. При этом факт покупки билетов зафиксирован не был, а с ее банковского счета списали 33 тыс. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).