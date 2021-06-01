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Мужчина распылил перцовый баллончик в одном из магазинов Ижевска

15:55, 01 июня, 2021
Анна Торхова
Мужчина распылил перцовый баллончик в одном из магазинов Ижевска
15:55, 01 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#магазины\n#полиция
Фото: twenty20.com
590
0

Две женщины попали в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина распылил перцовый баллончик в магазине. Об этом пользователи писали в соцсетях.

Как сообщили «Сусанину» в УМВД России по Ижевску, факт подтвердился, правоохранители установили причастных лиц.

Инцидент произошел в магазине «Ветеран». Между посетителями и работником отдела произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин достал баллончик и распылил его в сторону продавца. Двух покупательниц, находящихся в этом же помещении, доставили в больницу.  

В настоящее время сотрудники полиции дают юридическую оценку произошедшему.

15:55, 01 июня, 2021
Анна Торхова
590
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#магазины\n#полиция