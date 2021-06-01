Мужчина распылил перцовый баллончик в одном из магазинов Ижевска

Две женщины попали в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина распылил перцовый баллончик в магазине. Об этом пользователи писали в соцсетях.

Как сообщили «Сусанину» в УМВД России по Ижевску, факт подтвердился, правоохранители установили причастных лиц.

Инцидент произошел в магазине «Ветеран». Между посетителями и работником отдела произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин достал баллончик и распылил его в сторону продавца. Двух покупательниц, находящихся в этом же помещении, доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции дают юридическую оценку произошедшему.