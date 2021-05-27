В Ижевске задержали молодого человека с ружьем

После объяснений его отпустили.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска заметили на улице города молодого человека с ружьем. Об этом пишет «Интерфакс».

Издание сообщает, что утром в правоохранительные органы начали поступать звонки от людей. На место выехали сотрудники полиции, мужчину задержали.

Как рассказал собеседник агентства, оружие оказалось для игры в пейнтбол и заряжено не было. По словам самого молодого человека, он нес его возвращать товарищу. Ижевчанина доставили в отдел полиции, а после объяснений отпустили.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе Казани. В результате от его действий погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Перед тем, как устроить стрельбу, Ильназ попал на видео идущим по улице с ружьем.

После трагедии в Удмуртии решили проверить всех молодых владельцев оружия.