После стрельбы в Казани в Удмуртии проверят молодых владельцев оружия

Всего в республике насчитывается 98 владельцев оружия в возрасте от 18 до 20 лет.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии намерены проверить всех молодых владельцев оружия. Об этом на совещании у главы республики рассказал заместитель начальника регионального Управления Росгвардии Николай Мерзляков. По его словам, в Удмуртии зарегистрировано 98 владельцев оружия в возрасте от 18 до 20 лет.

Кроме того, ведомство планирует проконтролировать шесть объектов, на которых дети занимаются с оружием. Это школы биатлона, пулевой и стендовой стрельбы, расположенные в Ижевске и Глазове.

Как пишет Интерфакс, в результате стрельбы в Казани в школе № 175 погибли восемь человек, пострадали 20. Нападавшим оказался 19-летний горожанин, у которого имелось разрешение на оружие.