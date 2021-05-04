Две аварии с подростками за рулем произошли в Удмуртии с начала мая

В первом случае несовершеннолетний сел за руль машины, во втором – мотоцикла.

Ижевск. Удмуртия. Двое подростков в Удмуртии пострадали, сев за руль без прав. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, обе аварии произошли 2 мая.

Около 05:00 напротив дома № 10 по улице Электрозаводской Сарапула 17-летний молодой человек не справился с управлением «ВАЗом». В результате машина сначала перевернулась, а затем врезалась в дерево. Юный водитель без прав получил травмы и попал в больницу.

Около 06:40 на 29 км дороги Камбарка-Ершовка пострадал 16-летний юноша. Не имея прав, он ехал на мотоцикле «Иж» без номеров, не справился с управлением и упал. Его также госпитализировали.