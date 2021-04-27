Жительница Ижевска убила сожителя, пытаясь защититься от него

Во время скандала она ударила его ножом.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвиняют в превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Вечером 23 апреля сожитель 59-летней ижевчанки вернулся домой нетрезвым и сразу устроил скандал. Словесный конфликт перерос в насилие: мужчина бил женщину по лицу, выкручивал руки и угрожал убийством. Чтобы защититься, обвиняемая взяла нож и ударила им сожителя в грудь. Полученное ранение оказалось для него смертельным.

Против женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 108 УК России («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). За это ей может грозить до двух лет колонии.