В Ижевске разыскивают пропавшего школьника

Он пропал накануне, 20 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пропал 12-летний подросток Никита Балашов. Об этом сообщается в группе «ПСО “Регион 18».

Местоположение ребёнка с 20 апреля остаётся неизвестным. Как сообщили информагентству «Сусанин» участвующие в поиске добровольцы, около 16:06 мальчик сел в троллейбус №6 на остановке «Мир фарфора» в Ижевске и направился в сторону Городка Металлургов.

Был одет: тёмно-синяя школьная форма, серая куртка, чёрный портфель. Рост около 155 см.

Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии «ПСО Регион 18»: 8 (951) 195-29-71, либо в полицию – 02 (с мобильного 102).