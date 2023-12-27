Следователи Удмуртии помогают найти людей, пропавших в зоне СВО

Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии помогают найти людей, пропавших в зоне спецоперации.

В Следственный комитет поступают просьбы об оказании содействия в поиске родственников, находящихся на СВО, в том числе мобилизованных, с которыми потеряна связь. Следственные органы помогают в установлении их местонахождения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртской Республике 27 декабря.

Там дали разъяснение, что делать, если утрачена связь с родственником, находящимся в зоне СВО. В подобных случаях необходимо обратиться с заявлением в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных.

Подать заявление можно в том числе и в дистанционном формате. В частности, через интернет-приемную на сайте СУ СКР по Удмуртской Республике или в сообществе регионального управления ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, в следственном управлении СКР по Удмуртской Республике круглосуточно работает телефон горячей линии для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8 (3412) 41-39-76.