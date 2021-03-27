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В Глазове внучку подозревают в истязании своей 75-летней бабушки

15:03, 27 марта, 2021
Анна Торхова
В Глазове внучку подозревают в истязании своей 75-летней бабушки
15:03, 27 марта, 2021
Анна Торхова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#избиение\n#бабушки\n#инвалиды\n#пенсионеры
Фото: pixabay.com
366
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Пенсионерка не может самостоятельно передвигаться.

Глазов. Удмуртия. В Глазове 25-летнюю девушку подозревают в истязании своей бабушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По версии следствия, после употребления алкоголя внучка систематически наносила побои 75-летней женщине, с которой жила в одной квартире.

Пенсионерка является инвалидом, самостоятельно передвигаться не может и имеет проблемы со зрением. После очередного избиения бабушка обратилась в полицию.

Ранее судимую, безработную злоумышленницу поместили в изолятор. Потерпевшая проходит лечение в больнице.

По статье 117 УК России («Истязание»), девушке грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

15:03, 27 марта, 2021
Анна Торхова
366
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#избиение\n#бабушки\n#инвалиды\n#пенсионеры