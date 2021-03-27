В Глазове внучку подозревают в истязании своей 75-летней бабушки

Пенсионерка не может самостоятельно передвигаться.
Глазов. Удмуртия. В Глазове 25-летнюю девушку подозревают в истязании своей бабушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
По версии следствия, после употребления алкоголя внучка систематически наносила побои 75-летней женщине, с которой жила в одной квартире.
Пенсионерка является инвалидом, самостоятельно передвигаться не может и имеет проблемы со зрением. После очередного избиения бабушка обратилась в полицию.
Ранее судимую, безработную злоумышленницу поместили в изолятор. Потерпевшая проходит лечение в больнице.
По статье 117 УК России («Истязание»), девушке грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.