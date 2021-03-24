Обвиняемому в убийстве девочки в Сарапуле избрали меру пресечения

Ближайшие два месяца он проведет под стражей.

Сарапул. Удмуртия. Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле проведет под стражей 2 месяца. Меру пресечения 27-летнему мужчине избрал Сарапульский городской суд в среду, 24 марта. В изоляторе он пробудет до 23 мая. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что тело ребенка обнаружили вечером 22 марта. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве знакомый матери. Возбуждено два уголовных дела: по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего») и по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).