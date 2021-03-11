Цех по розливу незамерзайки и алкоголя из метилового спирта накрыли в Сарапуле

У производителя изъяли 28 тонн метилового спирта (метанол), 15 тыс. литров незамерзайки, 10 тонн алкогольной продукции, 2 тыс. литров антисептика.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле обнаружили подпольный цех по розливу незамерзающей жидкости и алкоголя. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 43-летний подозреваемый создал преступную группу. Он и еще три человека организовали незаконное изготовление автомобильной незамерзающей жидкости и алкогольной продукции с использованием метилового спирта (метанола). При этом метанол входит в список ядовитых веществ.

В техпроцесс вовлекли еще 9 человек, которые в 4 подпольных цехах на территории Сарапула и района разливали жидкость по бутылкам и наклеивали на них этикетки. По данным правоохранителей, вся продукция не отвечала требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

10 марта участников группы задержали. В операции приняли участие сотрудники Следственного управления СКР по Удмуртии, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике и бойцы Росгвардии. На местах производства обнаружили 28 тонн метилового спирта (метанола), 15 тыс. литров готовой продукции под видом незамерзайки, 10 тонн алкогольной продукции, 2 тыс. литров антисептических средств.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Троих задержанных поместили под домашний арест, еще одного отпустили под подписку о невыезде.

(коллаж фото СУ СКР по Удмуртии)

Жителей Удмуртии просят не использовать продукцию с маркировкой подпольного цеха.