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Огонь вспыхнул в кабине башенного крана в Ижевске

11:10, 30 декабря, 2020
Анна Торхова
Огонь вспыхнул в кабине башенного крана в Ижевске
11:10, 30 декабря, 2020
Анна Торхова
441
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#огонь
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
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Никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. Огонь вспыхнул в кабине башенного крана на территории стройки на улице 40 лет Победы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.
О пожаре 30 декабря в 08:02 сообщил очевидец. К месту незамедлительно отправились две пожарные автоцистерны и автолестница. По прибытию спасатели увидели, что на высоте 25 м. действительно горит кабина секционного крана.
Рабочих эвакуировали, пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали в 08:44.
На месте работали 11 огнеборцев.
11:10, 30 декабря, 2020
Анна Торхова
441
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стройка\n#огонь