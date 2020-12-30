Огонь вспыхнул в кабине башенного крана в Ижевске

Никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. Огонь вспыхнул в кабине башенного крана на территории стройки на улице 40 лет Победы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

О пожаре 30 декабря в 08:02 сообщил очевидец. К месту незамедлительно отправились две пожарные автоцистерны и автолестница. По прибытию спасатели увидели, что на высоте 25 м. действительно горит кабина секционного крана.

Рабочих эвакуировали, пострадавших нет. Открытое горение ликвидировали в 08:44.

На месте работали 11 огнеборцев.