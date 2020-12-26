Двух жителей Башкирии обвинили в похищении из ломбарда в Сарапуле украшений на 14,5 млн рублей

Дерзкое ограбление произошло ещё летом.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульский городской суд поступило уголовное дело по обвинению двоих жителей Башкирии в краже золотых изделий из ломбарда. Информацию об этом разместили на сайте суда.

Жителей Благовещенска обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 158 УК России «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере».

В ходе предварительного следствия выяснилось, что в ночь с 23 на 24 июля 2020 года двое мужчин незаконно проникли в ломбард в Сарапуле, используя заранее приготовленное техническое устройство для глушения сигнала мобильной связи и орудия взлома. Из ломбарда они похитили золотые ювелирные украшения на общую сумму более 14,5 млн рублей.