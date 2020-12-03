Житель Воткинска 5 часов разговаривал с мошенниками и отдал им почти 1 млн рублей

Звонившие представлялись сотрудниками банка и МВД.

Воткинск. Удмуртия. Мошенники за 5 часов общения выманили у жителя Воткинска чуть меньше 1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, сначала 44-летнему горожанину позвонил мужчина, представившийся представителем банка. Он рассказал, что финансовая организация совместно с полицией проводит проверку по факту попытки хищения денег со счета.

После этого телефон у жертвы обмана зазвонил вновь. На этот раз с шестизначного номера, дублирующего номер МВД, к нему обратился «сотрудник полиции». Он убедил собеседника перевести свои сбережения на так называемые безопасные счета.

У ближайшего банкомата житель Воткинска провел 5 часов, разговаривая с мошенниками. За это время он перевел 990 тыс. рублей на 35 номеров мобильных телефонов. Только придя домой, горожанин решил перезвонить и уточнить, удалось ли сохранить его деньги. После нескольких неудачных попыток связаться, мужчина понял, что его обманули.

По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

А в МВД по Удмуртской Республике напоминают: ни сотрудники правоохранительных органов, ни банковские работники не будут по телефону уговаривать перевести деньги со своего счета на неизвестные счета и номера телефонов. Злоумышленники могут дублировать реальные номера телефонов с помощью ip-телефонии, тем самым вводя жертву в заблуждение. В случае поступления аналогичных звонков, нужно незамедлительно прекратить разговор.