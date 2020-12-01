Предполагаемого «поволжского маньяка», убившего трех пенсионерок в Удмуртии, задержали в Казани

В 2011-2012 годах маньяк задушил больше 20 пенсионерок в разных регионах Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов.

Казань. Татарстан. В Казани задержали подозреваемого в убийстве более 20 пенсионерок, в том числе трех жительниц Удмуртии. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс». «Задержанный Радик Тагиров подозревается в нападениях на пожилых женщин в разных городах Поволжья в 2011-2013 годах», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, что во всех случаях жертвами злоумышленника стали женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Все они проживали в «хрущёвках», как правило, не выше третьего этажа. Мужчина, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил пенсионерок удавкой, например, поясом от халата. Следователи предполагали, что убийца может быть жителем Удмуртии. За информацию о нем предлагалась награда в несколько миллионов рублей.