В полицию обратились 8 человек.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии за выходные отдали мошенникам 2,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В полицию обратились 8 человек, возраст потерпевших – от 34 до 63 лет. Среди обманутых – ижевчане и один житель Воткинска. По некоторым фактам хищения уже возбудили уголовные дела, по остальным проводится проверка.

Правоохранители напомнили жителям о том, что ни в коем случае нельзя называть кому бы то ни было данные своих карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если подобную информацию запрашивают люди, представившиеся полицейскими или сотрудниками банка.

«Не поддавайтесь панике, услышав информацию о списании денежных средств, оформлении на ваше имя кредитов и так далее. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли – прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию банка», – отмечается в сообщении.