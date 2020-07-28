Мужчина погиб при пожаре в Сарапуле

Возгорание произошло на улице Дубровская.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Возгорание в одном из частных домов по улице Дубровская произошло около 03:40 24 июля. В огне погиб 53-летний хозяин дома. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, была назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.