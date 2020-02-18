Ижевский адвокат требовал от бизнесмена 10 млн рублей за прекращение уголовного дела

Мужчина отделался условным сроком.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор бывшему председателю «Специализированной коллегии адвокатов Удмуртской Республики по мониторингу сферы ЖКХ» Ришату Касимову. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Выяснилось, что он предлагал руководителю одной из коммерческих структур, который находился под следствием, услуги посредника. Якобы за 10 млн рублей правоохранительные и судебные органы примут решение о прекращении уголовного преследования. Адвокат получил 1,1 млн рублей, но никаких реальных действий предпринимать не собирался.

Касимов признал свою вину, суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно и обязал выплатить 600 тыс. рублей штрафа.