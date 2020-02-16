Житель Удмуртии попытался ударить женщину-следователя металлическим стулом

Теперь судьбу мужчины решит суд.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге возбудили уголовное дело против местного жителя. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина угрожал применением насилия следователю полиции.

По данным следствия, мужчина ранее уже был судим за угрозу убийством, нигде не работал, и злоупотреблял спиртными напитками. 18 декабря 2019 года он был доставлен в состоянии алкогольного опьянения в отдел полиции за мелкое хулиганство. Находясь в служебном помещении отдела полиции во время составления протокола подозреваемый стал вести себя агрессивно, нарушать порядок, выражаться нецензурной бранью.

После того, как следователь полиции сделала ему замечание, он схватил металлический стул и замахнулся им на женщину, однако нанести удар не смог, так как его действия были пресечены полицейскими.

В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.