Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

По словам очевидцев, кроме водителя, в транспорте никого не было.

Ижевск. Удмуртия. Экскурсионный автобус с пометкой «дети» загорелся в Ижевске. Инцидент произошел на перекрестке улицы Ворошилова и проезда Автозаводского, сообщили пользователи в соцсетях.

По их словам, пассажиров в автобусе не было. На месте работали пожарные.