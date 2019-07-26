Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

По словам очевидцев, кроме водителя, в транспорте никого не было.
Ижевск. Удмуртия. Экскурсионный автобус с пометкой «дети» загорелся в Ижевске. Инцидент произошел на перекрестке улицы Ворошилова и проезда Автозаводского, сообщили пользователи в соцсетях.
По их словам, пассажиров в автобусе не было. На месте работали пожарные.
Oskolkova Svetlana
А на перекрестке Ворошилова и проезда Автозаводского загорелся экскурсионный автобус с пометкой "дети". Детей там правда нет и вообще никого кроме водителя. . Тушат. Двигатель видимо жары не...