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Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

18:44, 26 июля, 2019
Анна Торхова
Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске
18:44, 26 июля, 2019
Анна Торхова
1136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#огонь\n#автобус
Фото: Facebook: Светлана Осколкова
1136
0

По словам очевидцев, кроме водителя, в транспорте никого не было.

Ижевск. Удмуртия. Экскурсионный автобус с пометкой «дети» загорелся в Ижевске. Инцидент произошел на перекрестке улицы Ворошилова и проезда Автозаводского, сообщили пользователи в соцсетях.

По их словам, пассажиров в автобусе не было. На месте работали пожарные.

Oskolkova Svetlana

А на перекрестке Ворошилова и проезда Автозаводского загорелся экскурсионный автобус с пометкой "дети". Детей там правда нет и вообще никого кроме водителя. . Тушат. Двигатель видимо жары не...

18:44, 26 июля, 2019
Анна Торхова
1136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#огонь\n#автобус

 

 

 


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