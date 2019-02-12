Прокуратура в Ижевске потребовала ограничить доступ к сайтам с «воровской» идеологией

Под пристальный взор правоохранителей попали страницы с пропагандой «АУЕ».

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Ленинского района выявила две группы в социальной сети «ВКонтакте», в которых призывают молодёжь вступать в неформальное объединение «АУЕ». Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 февраля, на этих интернет-страницах пропагандируют «воровскую» идеологию и оправдывают противоправное поведение.

Установлено, что социальные группы «Арестантский уклад един» и «Арестантское уркаганское единство» содержат оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений. На страницах в интернете размещены фото, видео и тексты, которые создают положительный имидж преступников, побуждают к неподчинению законным требованиям правоохранительных органов и к применению насилия.

Таким образом, по мнению прокуратуры, свободный доступ к данной информации пропагандирует антиобщественное поведение и побуждает жителей, в том числе несовершеннолетних, к совершению антиобщественных действий.

Прокуратура района направила в суд исковые заявления о признании данной информации запрещённой к распространению на территории России. Суд требования прокурора удовлетворил. Решения направили для исполнения в Россвязькомнадзор.