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Водитель «Нивы Шевроле» погиб в столкновении с «КамАЗом» в Киясовском районе Удмуртии

11:29, 05 февраля, 2019
Анна Торхова
11:29, 05 февраля, 2019
Анна Торхова
288
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#ДТП\n#Киясово\n#авария\n#Удмуртия\n#водители\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Мужчина совершал обгон.

Киясово. Удмуртия. Один человек погиб в ДТП на 23 км дороги «Киясово-Ермолаево» в Удмуртии. Авария произошла 4 февраля около 10:00, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Водитель «Нивы Шевроле», выполняя обгон, столкнулся с «КамАЗом-6511», за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки – 64-летний мужчина – погиб.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

11:29, 05 февраля, 2019
Анна Торхова
288
0
#ДТП\n#Киясово\n#авария\n#Удмуртия\n#водители\n#автомобиль

 

 

 


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