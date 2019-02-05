Водитель «Нивы Шевроле» погиб в столкновении с «КамАЗом» в Киясовском районе Удмуртии

Мужчина совершал обгон.



Киясово. Удмуртия. Один человек погиб в ДТП на 23 км дороги «Киясово-Ермолаево» в Удмуртии. Авария произошла 4 февраля около 10:00, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Водитель «Нивы Шевроле», выполняя обгон, столкнулся с «КамАЗом-6511», за рулем которого находился 53-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки – 64-летний мужчина – погиб.