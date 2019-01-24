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Прокуратура Удмуртии направила в суд 18 исков о закрытии мест с массовым пребыванием людей

11:45, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
11:45, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
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#бизнес\n#безопасность\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#торговый центр\n#происшествие
Фото: Pixabay
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Всего в 2018 году проведена проверка более 370 объектов.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура направила в суд 18 исков о запрете работы и эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей в Удмуртии. Об этом в четверг, 24 января, журналистам рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Прокуратуры Удмуртской Республики Алексей Мелентьев.

Всего в 2018 году в регионе проверили 370 объектов. Почти во всех обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. На сегодняшний день один торговый центр закрыт, остальные устранили нарушения и возобновили работу.

Напомним, что проверки торговый центров, мест с массовым пребыванием людей начались после трагедии в Кемерово. Тогда в пожаре в «Зимней вишне» погибло более 60 человек.

11:45, 24 января, 2019
Диана Ворончихина
160
0
#бизнес\n#безопасность\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#торговый центр\n#происшествие

 

 

 


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