Прокуратура Удмуртии направила в суд 18 исков о закрытии мест с массовым пребыванием людей

Всего в 2018 году проведена проверка более 370 объектов.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура направила в суд 18 исков о запрете работы и эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей в Удмуртии. Об этом в четверг, 24 января, журналистам рассказал начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Прокуратуры Удмуртской Республики Алексей Мелентьев.

Всего в 2018 году в регионе проверили 370 объектов. Почти во всех обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. На сегодняшний день один торговый центр закрыт, остальные устранили нарушения и возобновили работу.

Напомним, что проверки торговый центров, мест с массовым пребыванием людей начались после трагедии в Кемерово. Тогда в пожаре в «Зимней вишне» погибло более 60 человек.