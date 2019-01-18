Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

Легковушка столкнулась с грузовиком.

Ува. Удмуртия. Один человек погиб в ДТП на трассе «Ижевск-Ува». Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 17 января около 11:20.

32-летний водитель «Киа Соренто» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенз-1223», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП 56-летняя пассажирка легковушки погибла, вторая – 35-летняя женщина - получила травмы.