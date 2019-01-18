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Пассажир «Киа» погибла в ДТП на трассе «Ижевск-Ува»

09:55, 18 января, 2019
Анна Торхова
09:55, 18 января, 2019
Анна Торхова
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#ДТП\n#Ижевск\n#Ува\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Легковушка столкнулась с грузовиком.

Ува. Удмуртия. Один человек погиб в ДТП на трассе «Ижевск-Ува». Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла 17 января около 11:20.

32-летний водитель «Киа Соренто» не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенз-1223», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП 56-летняя пассажирка легковушки погибла, вторая – 35-летняя женщина - получила травмы. 17.01 Ижевск-Ува 69 км-6.jpg

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

09:55, 18 января, 2019
Анна Торхова
95
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Ува\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль

 

 

 


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