Жителя Удмуртии признали виновным в убийстве и изнасиловании двух девочек 12 лет назад

Мужчину приговорили к пожизненному сроку в колонии в Пермском крае.

Пермь. Жителя Удмуртии признали в Пермском крае виновным по трём статьям уголовного кодекса России. Об этом в среду, 16 января, сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Пермскому краю.

Сорокаоднолетнего мужчину признали виновным двукратно по части 2 статьи 131 УК России «Изнасилование потерпевшей заведомо несовершеннолетней», части 2 статьи 132 УК России «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетней», части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».

Следствие и суд установили, что летом 2006 года на железнодорожном вокзале станции Пермь-2 осужденный познакомился с убежавшими из дома 13-летней девочкой и её 12-летней подругой. Обманом мужчина привел девочек в безлюдное место в Перми, где изнасиловал, совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера и убил. На протяжении более 12 лет преступления оставались нераскрытыми.

В результате совместной работы следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и оперативных сотрудников УУР ГУ МВД России по Пермскому краю в ноябре 2017 года личность преступника установили. Его задержали и привлекли к уголовной ответственности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.