Водитель «Фиата» погиб в ДТП с фурой в Удмуртии

Обстоятельства аварии выясняются.

Ижевск. Удмуртия. Смертельная авария произошла 15 января около 13:00 на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от трассы М7 «Волга» в Можгинском районе. Об этом «Сусанину» сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

33-летний водитель «Фиата Дукато» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом. В результате аварии водитель «Фиата» погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.