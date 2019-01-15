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Водитель «Фиата» погиб в ДТП с фурой в Удмуртии

17:22, 15 января, 2019
Анна Торхова
17:22, 15 января, 2019
Анна Торхова
159
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
159
0

Обстоятельства аварии выясняются.

Ижевск. Удмуртия. Смертельная авария произошла 15 января около 13:00 на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от трассы М7 «Волга» в Можгинском районе. Об этом «Сусанину» сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

33-летний водитель «Фиата Дукато» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом. В результате аварии водитель «Фиата» погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

17:22, 15 января, 2019
Анна Торхова
159
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль

 

 

 


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