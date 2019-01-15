Водитель «Фиата» погиб в ДТП с фурой в Удмуртии

Обстоятельства аварии выясняются.
Ижевск. Удмуртия. Смертельная авария произошла 15 января около 13:00 на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от трассы М7 «Волга» в Можгинском районе. Об этом «Сусанину» сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
33-летний водитель «Фиата Дукато» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом. В результате аварии водитель «Фиата» погиб.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года