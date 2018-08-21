В Удмуртии санаторий сбрасывал сточные воды в реку Селычка

В жидкости было обнаружено превышение уровня загрязняющих веществ.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Прокуратура добилась запрета сбрасывать сточные воды с превышением уровня загрязняющих веществ в реку Селычка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка установила, что в водах, которые санаторий «Селычка» сливал в водоем, содержание иона аммония в 11 раз превышает норму, содержаниеи нефтепродуктов в 3 раза.

Прокуратура района внесла представление главному врачу учреждения, но нарушения не устранили. После этого ведомство направило в районный суд исковое заявление о запрете сбрасывать сточные воды.

«Районный суд в удовлетворении требований прокурора отказал. Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокурор обжаловал его в Верховном суде Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

Таким образом, санаторий обязан в течение 10 месяцев прекратить сливать воды с превышением загрязняющих веществ. Решение суда вступило в законную силу.