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В Удмуртии санаторий сбрасывал сточные воды в реку Селычка

08:30, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
1699
0
#экология\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#природа
Фото: pxhere.com
1699
0

В жидкости было обнаружено превышение уровня загрязняющих веществ.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Прокуратура добилась запрета сбрасывать сточные воды с превышением уровня загрязняющих веществ в реку Селычка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка установила, что в водах, которые санаторий «Селычка» сливал в водоем, содержание иона аммония в 11 раз превышает норму, содержаниеи нефтепродуктов в 3 раза.

Прокуратура района внесла представление главному врачу учреждения, но нарушения не устранили. После этого ведомство направило в районный суд исковое заявление о запрете сбрасывать сточные воды.

«Районный суд в удовлетворении требований прокурора отказал. Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокурор обжаловал его в Верховном суде Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

Таким образом, санаторий обязан в течение 10 месяцев прекратить сливать воды с превышением загрязняющих веществ. Решение суда вступило в законную силу.

08:30, 21 августа, 2018
Диана Ворончихина
1699
0
#экология\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#природа

 

 

 


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