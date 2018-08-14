Жителя Ижевска обвиняют в сексуальном насилии над подругами его падчерицы

Мужчина свою вину не признал и от дачи показаний отказался.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвиняют в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних подруг его падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, неоднократно судимый 40-летний мужчина проживал с супругой и несовершеннолетней падчерицей. В 2014 и 2016 годах он совершил сексуальное насилие в отношении двух её подруг, которым на тот момент было 11 и 15 лет. Когда девочки приходили в гости к подруге, её отчим предлагал им остаться ночевать, если его супруга находилась на работе. Девочки длительное время никому не сообщали о случившемся, информация об этом поступила в правоохранительные органы только сейчас.

Благодаря слаженному взаимодействию следователей и полицейских, несмотря на длительный срок, прошедший с момента совершения преступлений, причастность обвиняемого установили и мужчину задержали.

Ижевчанин заключён под стражу, но свою вину он не признал и от дачи показаний отказался.