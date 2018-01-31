Жителя Удмуртии обвинили в изнасиловании студентки

21-летнего молодого человека поместили под домашний арест.

Игра. Удмуртия. 21-летнего жителя Игринского района подозревают в избиении и изнасиловании студентки из Ижевска. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, молодого человека поместили под домашний арест.

По данным следствия, обвиняемый накануне случившегося выпивал. Затем, когда он шел к своему автомобилю, встретил 19-летнюю знакомую студентку. Девушка приехала из Ижевска в Игринский район на выходные к бабушке. Молодой человек пригласил ее прокатиться на машине. После того, как они выехали за пределы населенного пункта, злоумышленник избил ее и изнасиловал.

Ему обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 131 УК России («Изнасилование»). За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.