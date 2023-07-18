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Житель Удмуртии получил 15 лет лишения свободы за растление двух девочек

12:45, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Удмуртии получил 15 лет лишения свободы за растление двух девочек
12:45, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
160
0
#Можга\n#Удмуртия\n#изнасилование
Фото: СУ СКР по Удмуртии
160
0

Со своими жертвами злоумышленник познакомился в сети.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе вынесен приговор 40-летнему местному жителю, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Установлено, что мужчина познакомился со своими будущими жертвами в одной и социальных сетей. Девочкам было 15 и 13 лет. В период с сентября 2021 года по июль 2022 года он, в том числе применяя угрозы, совершал над девочками насильственные действия сексуального характера, а также вступал с ними в половую связь.

Суд отправил растлителя в колонию строго режима на 15 лет с ограничением свободы на 1 год.

12:45, 18 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
160
0
#Можга\n#Удмуртия\n#изнасилование