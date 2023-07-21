В Ижевске нашли двух подозреваемых в изнасиловании и грабеже 19-летней давности

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске установлены личности подозреваемых в изнасиловании и грабеже 19-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Преступление было совершено в ночь с 23 на 24 апреля 2004 года в Ленинском районе Ижевска. Тогда раскрыть его не удалось, однако планомерная работа следователей спустя 19 лет позволила установить обстоятельства той злополучной ночи.

Подозреваемым на момент преступления было 19 и 23 года. Вдвоём они напали на 20-летнюю девушку, применяя силу и угрожая расправой они надругались над потерпевшей. Скрываясь молодые люди в добавок ограбили девушку.

Найти подозреваемых по горячим следам не вышло. Совместная работа следователей и полиции позволила со временем сузить круг потенциальных преступников. Кроме того, была проведена генотипоскопическая экспертиза вещей, изъятых на месте преступления. Оставленные следы совпали с генотипом двух мужчин. Для проверки этой версии были получены показания свидетелей и найдены другие доказательства.

В результате удалось установить подозреваемых. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабёжь». Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.