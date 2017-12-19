Девять жителей Ижевска попали в больницу с обморожением

Большинство из них находились в нетрезвом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске врачи «скорой помощи» доставили в больницу 9 человек с обморожением. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.

По словам главного врача «Станции скорой медицинской помощи Минздрава Удмуртии» Олега Прузана, только в период с 16 ноября по 9 декабря в медицинские учреждения с обморожениями разной тяжести попали люди в возрасте от 25 до 65 лет. Большинство из них находились на момент доставления в состоянии алкогольного опьянения.

МВД по Ижевску напоминает, что услуги кабинета медосвидетельствования является безвозмездными и направлены на оказание помощи гражданам, а не является наказанием за правонарушение общественного порядка и общественной безопасности.