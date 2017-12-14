Житель Можги проведёт 11 лет за решеткой за изнасилование школьницы

50-летний мужчина познакомился с несовершеннолетней в компании молодежи и пригласил её в гости.

Можга. Удмуртия. Приговором суда жителю Можги назначено 11 лет лишения свободы за изнасилование 16-летней девушки. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Удмуртской Республике, 50-летний мужчина познакомился со школьницей в компании молодежи.

Злоумышленник пригласил девушку в гости, на что она согласилась. Дома мужчина стал наносить школьнице удары кочергой по ногам и заставлял принимать наркотики, которые вводил ей шприцом в вену. Затем мужчина изнасиловал беззащитную.

Осужденного признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств») и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней»).