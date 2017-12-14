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      Житель Можги проведёт 11 лет за решеткой за изнасилование школьницы

      10:33, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      10:33, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      639
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#уголовное дело\n#изнасилование
      Фото: pixabay.com
      639
      0

      50-летний мужчина познакомился с несовершеннолетней в компании молодежи и пригласил её в гости.

      Можга. Удмуртия. Приговором суда жителю Можги назначено 11 лет лишения свободы за изнасилование 16-летней девушки. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Удмуртской Республике, 50-летний мужчина познакомился со школьницей в компании молодежи.

      Злоумышленник пригласил девушку в гости, на что она согласилась. Дома мужчина стал наносить школьнице удары кочергой по ногам и заставлял принимать наркотики, которые вводил ей шприцом в вену. Затем мужчина изнасиловал беззащитную.

      Осужденного признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств») и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней»). 

      10:33, 14 декабря, 2017
      Анна Торхова
      639
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#уголовное дело\n#изнасилование

       

       

       

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