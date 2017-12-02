15 лет грозит супругам из Глазова, которые выбросили своего ребёнка в мусор

Уголовное дело прокурор направил в суд.

Глазов. Удмуртия. Родителям, которые оставили своего новорождённого ребенка на улице в Глазове, грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» направлено в суд, сообщает Прокуратура Удмуртской Республики.

Напомним, случай произошёл 12 декабря 2016 года. Женщина родила ребёнка и поскольку малыш был «нежеланным», супруги решили избавиться от него. Отец положил сына в мусорный пакет и оставил на морозе около мусорки.

По счастливой случайности малыша обнаружил мужчина.

«Молодые люди решили погреться в подъезде. Один из них вышел покурить и около мусоропровода на верху кучи увидел черный мусорный пакет, завязанный на узел. Он услышал рев и увидел, что пакет шевелится. Там оказался ребенок – новорожденный мальчик», - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Удмуртии.

«У ребенка медики обнаружили признаки переохлаждения и потери крови <...> если бы младенец пролежал там еще 10 минут, спасти его, возможно, бы не удалось», - отметили в ведомстве.

Сотрудники медучреждения, куда отвезли малыша, назвали его Андреем Морозовым.