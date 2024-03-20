Родители будущих первоклассников Удмуртии могут написать черновик заявления на зачисление ребёнка в школу

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии уже могут начать заполнять черновики заявлений о записи ребенка в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и образования Удмуртии.

Заявка сохранится в личном кабинете на портале Госуслуг. Как только стартует запись в школу, родителям останется только отправить документ.

Портал уведомит о старте приёмной кампании, и родителям останется только отправить документ. Напомним, что приём заявлений на запись в 1 класс стартует в Удмуртии 25 марта.

После завершения приёма заявлений решение о зачислении детей будет принято в течение трёх рабочих дней. Уведомление появится в личном кабинете родителя.