Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Родители будущих первоклассников Удмуртии могут написать черновик заявления на зачисление ребёнка в школу

12:50, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Родители будущих первоклассников Удмуртии могут написать черновик заявления на зачисление ребёнка в школу
12:50, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Удмуртия\n#родители\n#учеба\n#первый класс
Фото: unsplash.com (Christin Hume)
138
0

Он сохранится в личном кабинете на портале Госуслуг.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии уже могут начать заполнять черновики заявлений о записи ребенка в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и образования Удмуртии. 

Заявка сохранится в личном кабинете на портале Госуслуг. Как только стартует запись в школу, родителям останется только отправить документ.

Портал уведомит о старте приёмной кампании, и родителям останется только отправить документ. Напомним, что приём заявлений на запись в 1 класс стартует в Удмуртии 25 марта

После завершения приёма заявлений решение о зачислении детей будет принято в течение трёх рабочих дней. Уведомление появится в личном кабинете родителя. 

12:50, 20 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Удмуртия\n#родители\n#учеба\n#первый класс