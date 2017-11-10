Родителям погибших детей в Камбарке вынесли приговор

Малыши играли со спичками и подожгли обивку дивана.

Камбарка. Удмуртия. Родителям детей, которые погибли при пожаре в Камбарке, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Удмуртии.

33-летний мужчина и его 44-летняя жена проживали в Камбарке с пятью детьми. Летом 2017 года родители оставили 5-летнего сына и 3-летнюю дочь одних дома, закрыв в квартире. Дети нашли спички и подожгли обивку дивана. В результате огонь распространился по всей квартире.

Малыши погибли от отравления продуктами пожара.

Родители полностью признали свою вину. Матери назначили ограничения свободы сроком на 1 год и 1 месяц, а отцу – ограничение свободы на 1 год.