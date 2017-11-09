LIVE: взрыв в жилом доме в Ижевске. Первая информация

По меньшей мере три человека находятся под завалами рухнувшего дома в Ижевске

По информации начальника ГУ МЧС России по Удмуртской Республики Петра Фомина двух пострадавших уже извлекли из-под завалов, их доставили в больницу. Один мужчина при обрушении погиб. «Наша задача не разобрать полностью, а найти живых людей. Техники достаточно, кинологи работают»





