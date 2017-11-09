МЧС Удмуртии: по меньшей мере три человека находятся под завалами рухнувшего дома в Ижевске

Двух пострадавших уже извлекли из-под завалов, их доставили в больницу.

Ижевск. Удмуртия. По меньшей мере три человека находятся под завалами рухнувшего дома в Ижевске. Об этом журналистам сказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республики Петр Фомин.

По его словам, двух пострадавших уже извлекли из-под завалов, их доставили в больницу. Один мужчина при обрушении погиб.

«Наша задача не разобрать полностью, а найти живых людей. Техники достаточно, кинологи работают», - отметил Фомин.

Напомним, обрушение части дома произошло в 16:40 в четверг, 9 ноября, на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Жильцов дома эвакуировали, из разместят в двух ближайших школах.