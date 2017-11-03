18 пешеходов погибли в октябре на дорогах Удмуртии

Примерно каждое второе ДТП связано с наездом на пешехода.

Ижевск. Удмуртия. В октябре на дорогах Удмуртии погибло 18 пешеходов. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Удмуртии.

В октябре 2017 года на дорогах республики произошло 106 аварий с наездами на пешеходов, в результате которых 18 человек получили смертельные травмы. Из них 15 человек погибли во второй половине месяца, когда видимость на дорогах стала хуже.

Из 18 фактов смерти пешеходов, только в 3 случаях может быть установлена вина водителя.

Ведомство отмечает, что каждая вторая авария произошла в темное время суток. Чаще всего ДТП случаются в период с 18:00 до 22:00. Основной возраст пострадавших от 37 до 43 лет и от 60 лет и выше.