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      18 пешеходов погибли в октябре на дорогах Удмуртии

      11:35, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      11:35, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      354
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
      354
      0

      Примерно каждое второе ДТП связано с наездом на пешехода.

      Ижевск. Удмуртия. В октябре на дорогах Удмуртии погибло 18 пешеходов. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Удмуртии.

      В октябре 2017 года на дорогах республики произошло 106 аварий с наездами на пешеходов, в результате которых 18 человек получили смертельные травмы. Из них 15 человек погибли во второй половине месяца, когда видимость на дорогах стала хуже.

      Из 18 фактов смерти пешеходов, только в 3 случаях может быть установлена вина водителя.

      Ведомство отмечает, что каждая вторая авария произошла в темное время суток. Чаще всего ДТП случаются в период с 18:00 до 22:00. Основной возраст пострадавших от 37 до 43 лет и от 60 лет и выше.

      11:35, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      354
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

       

       

       

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