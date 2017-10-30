129 человек не могут переселить в Глазове из-за выявленных нарушений в новых домах

Об этом сообщил и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб.

Глазов. Удмуртия. 129 человек не могут переселить в Глазове из 48 аварийных помещений. Причиной этому стали выявленные нарушения в новых домах по адресам Сибирская, 130б и Сибирская 130в, об этом во время совещания органов госвласти сообщил и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб.

По его словам, произошло это из-за изменений условий контракта: проект на централизованное отопление поменяли на поквартирное газовое отопление. После этого проверка многоквартирных домов в сентябре 2017 года выявила замечания, касающиеся качества работ.

«6 октября был составлен акт надзорной проверки инспекции Госстройнадзора. По сообщению администрации Глазова, инспекция была приглашена на повторный осмотр фиксации факта устранения замечания, однако положительного решения не получено, так как при повторной проверке было выявлено, что проект нуждается в прохождении государственной экспертизы проектной документации. На сегодняшний момент есть только негосударственная экспертиза», - сказал Ястреб.

В связи с этим, до 15 ноября 2017 года Удмуртии необходимо предоставить документы, которые подтвердят введение жилья в эксплуатацию, то есть фактически переселить людей в эти дома. По словам Ивана Ястреба, республика успеет уложиться в поставленный срок.