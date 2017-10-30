  • $ 58.08 ↑
  • € 67.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      129 человек не могут переселить в Глазове из-за выявленных нарушений в новых домах

      13:55, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      13:55, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      116
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
      Фото: pixabay.com
      116
      0

      Об этом сообщил и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб.

      Глазов. Удмуртия. 129 человек не могут переселить в Глазове из 48 аварийных помещений. Причиной этому стали выявленные нарушения в новых домах по адресам Сибирская, 130б и Сибирская 130в, об этом во время совещания органов госвласти сообщил и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб.

      По его словам, произошло это из-за изменений условий контракта: проект на централизованное отопление поменяли на поквартирное газовое отопление. После этого проверка многоквартирных домов в сентябре 2017 года выявила замечания, касающиеся качества работ.

      «6 октября был составлен акт надзорной проверки инспекции Госстройнадзора. По сообщению администрации Глазова, инспекция была приглашена на повторный осмотр фиксации факта устранения замечания, однако положительного решения не получено, так как при повторной проверке было выявлено, что проект нуждается в прохождении государственной экспертизы проектной документации. На сегодняшний момент есть только негосударственная экспертиза», - сказал Ястреб.

      В связи с этим, до 15 ноября 2017 года Удмуртии необходимо предоставить документы, которые подтвердят введение жилья в эксплуатацию, то есть фактически переселить людей в эти дома. По словам Ивана Ястреба, республика успеет уложиться в поставленный срок.

      13:55, 30 октября, 2017
      Яна Шамаева
      116
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#аварийное жилье

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Автомобилистам Удмуртии напомнили о штрафах за «неправильную» резину

      09:21, 23 октября, 2017
      12226

      На остановке Ударная в Ижевске автомобилист избил водителя троллейбуса

      5959
      10:24, 24 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      5753
      14:02, 26 октября, 2017

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      5619
      18:40, 29 октября, 2017

      В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов

      5352
      12:30, 25 октября, 2017

      Пытаясь разыграть артистку, Сергей Гармаш «выпрыгнул» с 5 этажа

      18:48, 23 октября, 2017
      2710

      Президент России проведет встречу с уволенными главами регионов

      1125
      15:42, 23 октября, 2017

      В России изменили порядок индексации алиментов

      1097
      15:56, 27 октября, 2017

      В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев из-за увольнения

      1068
      09:45, 24 октября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      864
      10:00, 26 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      09:20, 27 октября, 2017
      866

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      738
      16:16, 29 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      709
      19:10, 26 октября, 2017

      В Японии продали две хурмы почти за 5 тысяч долларов

      662
      11:55, 26 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      662
      18:39, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      27 октября, 2017

      Кофемолка - выпуск 40: Михаил Хомич в гостях у Энвиля Касимова

      26 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: открытие майнингового центра и долги ДОСААФа

      26 октября, 2017