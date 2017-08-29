Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации.

Глазовский район. Удмуртия. Напавшего на охотника медведя убили в Глазовском районе. Как сообщает пресс-служба муниципального образования, сейчас местные жители находятся в безопасности.

«Медведь, напавший на охотника 28 августа 2017 года вблизи деревни Пудвай, был ликвидирован утром 29 августа 2017 года недалеко от места нападения. Опасности для жителей больше нет», - говорится в сообщении.

Напомним, что нападавшее на человека животное весило около 100-120 кг. Пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации.