Пострадавший от медведя охотник из Глазовского района попал в реанимацию

Мужчина получил травмы головы и одной руки.

Глазовский район. Удмуртия. Охотник из Глазовского района, на которого напал раненый медведь, находится в реанимации. Мужчина получил травмы головы и одной руки, сообщил корреспонденту «Сусанина» госохотинпектор Минприроды Удмуртии Олег Варанкин.

Также он рассказал подробности происшествия. По его словам, группа охотников отправилась на ловлю медведя в ночь с 27 на 28 августа. Охотник, который пострадал, выстрелил по животному, но тому удалось скрыться.

«На следующий день в дневное время эта же группа охотников пошли на добор раненого медведя. Человек, который стрелял, оказался впереди, увидел раненое животное, приблизился к нему, сделал выстрел, и медведь напал на него, а после снова убежал», - пояснил Варанкин.

Он уточнил, что нападавшее животное было не очень большим, порядка 100-120 килограммов. Медведя до сих пор не поймали.