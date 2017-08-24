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      В Киясовской больнице обнаружили многочисленные нарушения при диспансеризации детей-сирот

      16:03, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:03, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      136
      0
      #медицина\n#Киясово\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Киясовский район\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      136
      0

      По информации региональной прокуратуры, один сотрудник понес дисциплинарное наказание.

      Киясово. В Киясовской больнице обнаружили многочисленные нарушения при диспансеризации детей-сирот. По информации сайта региональной прокуратуры, один сотрудник понес дисциплинарное наказание.

      Известно, что вопреки правилам обследование несовершеннолетних проводил врач-психиатр, не прошедший обучение по программам дополнительного профобразования, при этом договор о привлечении для проведения диспансеризации детского врача-психиатра не заключался.

      Кроме этого, не во всех медкартах имелось информированное добровольное согласие детей или их законных представителей на медицинское вмешательство.

      Также в надзорном органе сообщили, что нарушаются сроки проведения диспансеризации, и требования к заполнению медицинской документации.

      «Что свидетельствует о формальном подходе к проведению диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - говорится в сообщении.

      16:03, 24 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      136
      0
      #медицина\n#Киясово\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Киясовский район\n#происшествие

       

       

       

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