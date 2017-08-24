По информации региональной прокуратуры, один сотрудник понес дисциплинарное наказание.

Киясово. В Киясовской больнице обнаружили многочисленные нарушения при диспансеризации детей-сирот. По информации сайта региональной прокуратуры, один сотрудник понес дисциплинарное наказание.

Известно, что вопреки правилам обследование несовершеннолетних проводил врач-психиатр, не прошедший обучение по программам дополнительного профобразования, при этом договор о привлечении для проведения диспансеризации детского врача-психиатра не заключался.

Кроме этого, не во всех медкартах имелось информированное добровольное согласие детей или их законных представителей на медицинское вмешательство.

Также в надзорном органе сообщили, что нарушаются сроки проведения диспансеризации, и требования к заполнению медицинской документации.

«Что свидетельствует о формальном подходе к проведению диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», - говорится в сообщении.