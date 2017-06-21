ГИБДД Удмуртии: ограждение провала на улице Буммашевской в Ижевске выставлено с нарушениями

На месте нет предупреждающих светоотражающих дорожных знаков.

Ижевск. Удмуртия. ГИБДД Удмуртии потребовало от службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска устранить провал асфальта на улице Буммашевской «в кратчайшие сроки». Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в 1 отделе республиканской дорожной инспекции.

По данным ведомства, ограждение ямы выставлено с нарушениями: на месте нет предупреждающих дорожных знаков, а также светоотражающих элементов, которое помогают водителям заметить опасный участок ночью.

«Сотрудниками отдела ГИБДД МВД России по Ижевску составлен акт выявленных недостатков повреждения дорожного полотна. В адрес собственника автомобильной дороги - службы благоустройства и дорожного хозяйства города Ижевска выдано предписание на устранение указанного недостатка», - пояснили в 1 отделе региональной автоинспекции.

Собеседник агентства также сказал, что по нарушениям при установке ограждения провала может быть возбуждено административное дело по статье 12.34 КоАП России («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).

Информагентство «Сусанин» пока не располагает комментариями муниципальных властей.

Жители Ижевска сообщали в социальных сетях, что яма появилась на проезжей части улицы Буммашевской несколько дней назад. За это время провал увеличился в размере.