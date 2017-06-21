В Ижевске провалилась часть дороги на улице Буммашевской

На месте провала установлены деревянные ограждения, движение транспорта не перекрыто.

Ижевск. Удмуртия. Асфальт провалился посередине проезжей части на улице Буммашевской в Ижевске. По словам очевидцев, яма за несколько дней успела увеличиться в размерах.

Сейчас по краям ямы выставлены деревянные ограждения, обтянутые сигнальной лентой. Движение по улице не перекрыто, автомобили и автобусы объезжают дыру.

Провал появился на этом месте несколько дней назад. Ижевчане пишут в социальных сетях, что за это время дыра увеличилась в размерах.