Власти Удмуртии остановили отъезд детей из лагеря, где произошло массовое отравление

Руководство республики намерено дождаться результатов анализов и убедиться, что по учреждению не распространилась инфекция.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии остановили отъезд детей из лагеря «Дружба», где произошло массовое отравление участников чемпионата «Что? Где? Когда?». Об этом на заседании президиума правительства Удмуртской Республики рассказал исполняющий обязанности премьер-министра региона Виктор Савельев.

«Руководители групп начали прятать детей, потому что сегодня отъезд у них и все хотели уехать. Мы все это затормозили, потому что не понимаем, что за инфекция, результатов высева нет. Это может быть просто отравление, а может быть что-то серьезное», - отметил Савельев.

Он добавил, что скорее всего в лагере произошло массовое отравление. Предполагается, что дети пили некачественную воду.

Савельев добавил, что территорию лагеря, в котором организаторы поселили детей, ещё не обработали от клещей и грызунов.

«Первая мысль была, что это геморрагическая лихорадка, но симптомы другие, слава Богу, не похоже», - отметил глава правительства.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 2 мая. Более 50 детей госпитализировали в инфекционную больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

Организаторы чемпионата «Что? Где? Когда?» в Ижевске прокомментировали массовое отравление детей, произошедшее во время интеллектуального состязания. Как написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин, в больницы города Ижевска доставлено 53 школьника и один взрослый.

В данный момент для родственников пострадавших школьников работают две «горячие линии»: (3412) 217-790 и (3412) 219-897