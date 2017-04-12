Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Ижевск. Сразу 8 сообщений об обнаружении подозрительных предметов поступило в полицию Ижевска в среду, 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Полиция совместно с другими правоохранительными органами и экстренными службами приняли оперативные меры реагирования. Во всех случаях обнаруженные ижевчанами предметы являлись либо оставленными без присмотра вещами (пакетами, сумками, коробками), либо оставленными на улице пакетами с мусором.

«По факту обнаружения у домов №№5 и 7 по улице Барышникова корпуса гранаты в настоящее время проводится дополнительная проверка, направленная на установление причастных к этому лиц», - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация складывается последние семь дней.

«На основании проведенного анализа ситуации управление МВД России по Ижевску обращается к жителям и гостям Ижевска. Будьте более внимательны в обращении с личными вещами: не забывайте в общественных местах принадлежащие вам сумки, коробки, иную ручную кладь. В обязательном порядке выбрасывайте мусорные пакеты, иные емкости с мусором в специально предназначенные для этого контейнеры», - обращаются полицейские у к жителям Удмуртии и Ижевска.

Тем не менее, в случае обнаружения подозрительных предметов полиция рекомендует сообщать в дежурную часть. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102).

Правоохранители также напоминают об уголовной ответственности по статье 207 УК России в случае поступления заведомо ложного сообщения об акте терроризма.