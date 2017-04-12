Эвакуация жителей дома не понадобилась.

Ижевск. Подозрительный предмет на улице Барышникова в Ижевске оказался корпусом от гранаты. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе УМВД России по Ижевску, эвакуация жителей дома не понадобилась.

«Предмет оказался пустым корпусом гранаты. Эвакуация жителей дома не проводилась», - рассказали корреспонденту «Сусанина».

Напомним, в соцсетяж ижевчане опубликовали фотографии на которых видно, что между домами 7 и 9 по улице Барышникова выставлено оцепление.