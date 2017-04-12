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      Подозрительный предмет на улице Барышникова в Ижевске оказался корпусом от гранаты

      13:35, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:35, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      219
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Саша Коршунова
      219
      0

      Эвакуация жителей дома не понадобилась.

      Ижевск. Подозрительный предмет на улице Барышникова в Ижевске оказался корпусом от гранаты. Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе УМВД России по Ижевску, эвакуация жителей дома не понадобилась.

      «Предмет оказался пустым корпусом гранаты. Эвакуация жителей дома не проводилась», - рассказали корреспонденту «Сусанина».

      Напомним, в соцсетяж ижевчане опубликовали фотографии на которых видно, что между домами 7 и 9 по улице Барышникова выставлено оцепление.

      13:35, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      219
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие
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